Unisplendour Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sino Ict. Aktuell liegt der RSI7 bei 6,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Sino Ict überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Sino Ict weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Sino Ict-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Sino Ict beträgt derzeit 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 6,51 % in der Maschinenbranche. Mit einer Differenz von 6,51 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist Sino Ict derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 HKD, während der Kurs der Aktie (0,23 HKD) um -17,86 % über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,21 HKD, was einer Abweichung von +9,52 % entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Sino Ict liegt bei 199,34 und ist damit deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 46,16, was einen Abstand von 332 % ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.