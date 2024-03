Unisplendour Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Sino Ict wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,27 HKD, während der Aktienkurs bei 0,22 HKD um -18,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,21 HKD, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sino Ict war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Sino Ict beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sino Ict beträgt 14,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86 und resultiert somit in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Gut".