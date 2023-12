Unisplendour Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Sino Ict verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,75 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,66 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -32,09 Prozent für Sino Ict führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -1,85 Prozent, was bedeutet, dass Sino Ict um 31,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Sino Ict daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sino Ict liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger starke Schwankungen, und Sino Ict wird auf dieser Basis weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Sino Ict-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und Buzz, also die Einschätzung der längerfristigen Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Sino Ict ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sino Ict derzeit 0, was einer negativen Differenz von -6,31 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sino Ict von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.