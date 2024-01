Unisplendour Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Sentiment und Buzz rund um Sino Ict kann über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sino Ict in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Sino Ict aktuell mit dem Wert 64,62 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 69, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Sino Ict beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 % in der Maschinenbranche. Mit einer Differenz von lediglich 6,34 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sino Ict liegt bei einem Wert von 199, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 47,08) über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sino Ict damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.