Unisplendour Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Sino Ict hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -61,32 Prozent erzielt, was mehr als 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,27 Prozent aufweist, schneidet Sino Ict mit 56,05 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Sino Ict investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 6,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit schneidet das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenausschüttung schlechter ab und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Sino Ict mit einer Ausprägung von 60,61 als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der sich auf 68,18 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Sino Ict derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,31 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,225 HKD um -27,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,25 HKD entspricht einer Abweichung von -10 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".