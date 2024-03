Unisplendour Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Sino Ict-Aktie hat in den letzten Handelstagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,27 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,221 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,15 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 0,21 HKD, was einer positiven Differenz von +5,24 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sino Ict-Aktie bei 199,34 liegt, was 329 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche (46,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Sino Ict-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 53 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,56. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Sino Ict bei 0 Prozent, was 6,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Indikatoren sowie der Dividendenrendite eine neutrale bis schlechte Bewertung der Sino Ict-Aktie.