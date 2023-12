Unique Logistics International Aktie: Was soll das denn werden?

Die Unique Logistics Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was einer Abweichung von -31,7 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (0,00683 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 USD, was wiederum einer Abweichung von -31,7 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Unique Logistics wird als "Gut" eingestuft. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Unique Logistics beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Unique Logistics auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,25 Punkten, während der RSI25 bei 56,72 Punkten liegt. Somit zeigt der RSI an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen im Internet über Unique Logistics zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionintensität eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.