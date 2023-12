Unique Logistics International Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Unique Logistics-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Unique Logistics.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral. An einem Tag war die Stimmung negativ, während überwiegend neutrale Einstellungen an den anderen beiden Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Unique Logistics, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigte die Analyse für Unique Logistics eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine nur geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Unique Logistics derzeit -33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von -33 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Unique Logistics-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.