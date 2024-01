Unique Fabricating Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unique Fabricating":

Der Aktienkurs von Unique Fabricating hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -48,64 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Zyklischen Konsumgüter liegt. In der Branche der Automatischen Komponenten beträgt die mittlere Rendite -0,46 Prozent, wobei Unique Fabricating mit 48,18 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Kategorie der Aktienkursentwicklung.

In Bezug auf Dividenden zahlt Unique Fabricating derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Der Unterschied beträgt 3830,25 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unique Fabricating-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der RSI7-Wert von 100 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 62,45 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Unique Fabricating ist neutral, wie durch die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt wurde. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Unique Fabricating angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Daher wird Unique Fabricating hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.