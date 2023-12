Unique Fabricating Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Unique Fabricating":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unique Fabricating bei 74. Das bedeutet, dass die Börse 74,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Unique Fabricating zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für Unique Fabricating 254 Prozent mehr bezahlt. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Automatische Komponenten" beträgt derzeit 21, was bedeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Unique Fabricating festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Unique Fabricating derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 3804.62%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -3804. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Unique Fabricating-Aktie in der Kategorie Dividende eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unique Fabricating wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Unique Fabricating weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Unique Fabricating überkauft ist und wird daher mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Unique Fabricating-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.