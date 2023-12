Uniqa Insurance Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uniqa Insurance liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 13,07) eine Unterbewertung um etwa 54 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Uniqa Insurance daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche erzielte Uniqa Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,51 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 11,52 Prozent stiegen. Dies entspricht einer Outperformance von +1,99 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass Uniqa Insurance derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 100 für den Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 77 für den Zeitraum von 25 Tagen. Dementsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls negative Signale für Uniqa Insurance. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, und es ließ sich eine negative Stimmungsänderung identifizieren. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Schlecht" vergeben.