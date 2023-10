Uniqa Insurance Aktie: Was war das denn?

Uniqa Insurance wurde in einer technischen Analyse bewertet, bei der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet wurde. Das Ergebnis war ein Relative Strength Index (RSI) von 88,24, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Die RSI-Basis von 25 Tagen ergab einen Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die Dividende hat Uniqa Insurance eine Rendite von 7,33 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Uniqa Insurance haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder im Stimmungsbild. Daher wurde das Kriterium mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde über Uniqa Insurance besonders negativ in sozialen Medien diskutiert. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert. Basierend auf dieser Stimmungsbild bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.