Uniqa Insurance Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Dividendenrendite für Uniqa Insurance beträgt derzeit 7,33 Prozent, was 1,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Uniqa Insurance liegt bei 65,52 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,66 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 7,61 EUR führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite der Aktie mit 13,51 Prozent um 2,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite jedoch um 2,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.