Uniqa Insurance Aktie: Gut oder schlecht?

Uniqa Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,51 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +2,54 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 10,96 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 16,44 Prozent, wobei Uniqa Insurance 2,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Uniqa Insurance in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist. In Kombination mit einer negativen Veränderung der Stimmung ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Uniqa Insurance.

Die Dividendenrendite von Uniqa Insurance beträgt aktuell 7,33 Prozent, was 1,88 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Uniqa Insurance eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Uniqa Insurance bei 7,65 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 7,5 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -1,96 Prozent entspricht. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -1,19 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie von Uniqa Insurance daher insgesamt die Einstufung "Neutral".