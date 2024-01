Unipos Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Unipos-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 176,46 JPY gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 157 JPY, was einem Unterschied von -11,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 154,1 JPY wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,88 Prozent). Daher wird für diesen Wert ein "Neutral"-Rating vergeben. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Unipos-Aktie.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Unipos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 47,22 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Unipos ist neutral, wie aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für Unipos. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unipos-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments eine "Neutral"-Einstufung erhält.