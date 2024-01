Unipol Gruppo Finanziario Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Unipol Gruppo Spa-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 5,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,162 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 5,21 EUR, nahe am letzten Schlusskurs (-0,92 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Unipol Gruppo Spa-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zur Unipol Gruppo Spa-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Unipol Gruppo Spa-Aktie die Note "Neutral" vergeben.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unipol Gruppo Spa wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Unipol Gruppo Spa-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Unipol Gruppo Spa-Aktie. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die Behandlung positiver Themen rund um das Unternehmen. Auf Basis dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Unipol Gruppo Spa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.