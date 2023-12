Uniphar Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Stimmung auf dem Markt für Uniphar-Aktien ist in den letzten Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An einigen Tagen dominierten positive Themen, an anderen Tagen hingegen die negativen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben.

Langfristig sind die Analysten jedoch optimistisch und schätzen die Uniphar-Aktie als "Gut" ein. Ihre Bewertung basiert auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Es gab in den letzten 30 Tagen keine neuen Analystenupdates, und das Kursziel der Analysten liegt bei 0 GBP, was einer erwarteten Performance von -100 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie 219 GBP kostet. Insgesamt bewerten wir die Analysteneinschätzung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Uniphar liegt auf 7-Tage-Basis bei 2,78 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Uniphar-Aktie in diesem Abschnitt somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

