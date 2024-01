Uniphar Aktie: Das ist ein Hammer

Die Analyse der Sentiment und des Buzz rund um die Uniphar-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Uniphar-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse. Der RSI der Uniphar liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 29,85 und wird als "Gut" bewertet. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist somit "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Uniphar-Aktie bei 236,45 GBP liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 212 GBP liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 203,11 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Uniphar-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt eine neutrale Haltung gegenüber Uniphar. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Uniphar auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.