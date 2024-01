Uniphar Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Uniphar-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -7,93 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Uniphar festzustellen. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Uniphar-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv in den letzten zwei Wochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Uniphar-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Analysteneinschätzung.