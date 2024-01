Uniphar Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Uniphar-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 238,45 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 230 GBP, was einem Unterschied von -3,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 198,19 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "+16,05 Prozent" Unterschied führt. Infolgedessen wird die Uniphar-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uniphar-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 16, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Uniphar festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Uniphar auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 0 GBP erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.