Uniphar Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Uniphar zeigt sich in den sozialen Medien vorwiegend negativ. Die Diskussionen konzentrierten sich jedoch in den letzten Tagen weder positiv noch negativ auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Uniphar eine durchschnittlich gute Bewertung von insgesamt 1 Analysten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Uniphar-Aktie bei 241,9 GBP liegt, was eine schlechte Bewertung aufgrund des aktuellen Kursabstands von -15,25 Prozent von 205 GBP bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 192,22 GBP, was einer positiven Bewertung von +6,65 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Uniphar-Aktie zeigt sich mit einem Wert von 4,55 als gut und der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen wird als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.