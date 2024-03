Uniphar Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Uniphar-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI (59,26 Punkte) sowie des 25-Tage-RSI (66,13 Punkte) bewertet. Beide Werte zeigen an, dass die Uniphar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Uniphar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 230,1 GBP. Der letzte Schlusskurs von 232 GBP weicht um +0,83 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (232,58 GBP) weist eine ähnliche Abweichung auf und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Uniphar-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung zu Aktien verstärken oder verändern. Bei Uniphar wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass vor allem positive Meinungen zu Uniphar in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen besonders auf positive Themen rund um Uniphar, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung somit eine positive Bewertung.