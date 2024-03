Uniphar Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Uniphar-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Uniphar liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 61,4), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Laut langfristiger Analyse von Analysten wird die Uniphar-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 0 GBP festgelegt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Uniphar-Aktie auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen führt zu einem neutralen Rating.

Insgesamt wird die Uniphar-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.