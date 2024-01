Mit Uniper wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Uniper zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 29,35 Punkte, was bedeutet, dass Uniper momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,81, was bedeutet, dass Uniper als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Uniper eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Uniper daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 93,48 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 57,3 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 69,25 EUR, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.