Uniper: Das kann eng werden!

Uniper befindet sich auch am Donnerstag auf dem Börsen-Rückmarsch. Das Unternehmen gab mit seinem Papier gleich mehr als -2,3 % nach. Das sind schlechte Zahlen – denn Uniper hat damit auch die Marke von 4 Euro nun unterkreuzt. Dies gilt als kleines Signal dafür, dass sich an den Börsen nun die Skeptiker durchzusetzen scheinen. Die Notierungen stehen an sich ohnehin auf dem Prüfstand.

Am 8.12. wird der Konzern eine Außerordentliche Hauptversammlung durchführen. Dort soll es um die Reorganisation der Kapitalstruktur gehen: Um eine Herabsetzung des Grundkapitals. Der Aktienkurs kann dann sinken, und dennoch ist der Schritt unerlässlich. So kann der Bund seine Beteiligung nach und nach bis zum Jahr 2028 abbauen.

Die Stimmung wird deutlich schwächer

Dennoch: Das Ganze zieht sicherlich auch eine neue Bewertung nach sich. Die...