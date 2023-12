Uniper: Das ist nicht zu glauben!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper hat am Freitag einen immensen Schwung gehabt: Die Aktie konnte sich mit einem Schlag um gut 11 % nach oben wuchten. Der Titel hat damit allen Unkenrufen zum Trotz noch einmal die Kurve bekommen. Bis Donnerstag sah es so aus, als sollte der Kurs deutlich unter die Marke von 50 Euro rutschen. Nun hat der Wert am Freitag mit dem Plus wieder die Marke von 58 Euro erreicht. Dies wiederum ist immer noch [...] Hier weiterlesen