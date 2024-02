Uniper: Die dicke Enttäuschung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uniper musste am Donnerstag eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Das Unternehmen verlor gleich in den ersten Stunden annähernd 3,9 %. Das ist ein enttäuschendes Zwischenergebnis, insofern erst gestern bekannt wurde, Uniper würde neue Kraftwerke bauen wollen. Die Börsen scheinen die Nachricht entweder gar nicht registriert zu haben oder nehmen sie einfach nicht mit der nötigen positiven Bewertung auf.

Schade, denn Uniper bräuchte eine positive Nachricht. Die Bewertungen hängen sich wohl eher am wirtschaftlichen Geschehen auf, so die Beobachter.

Uniper: Das sieht verhalten aus!

Das Unternehmen ist im Energiemarkt im laufenden Geschäftsjahr mit deutlicher Wahrscheinlichkeit jedenfalls weniger erfolgreich als im vergangenen Jahr. Der Gewinn wird auf 900 Millionen Euro geschätzt, sodass das Ergebnis zu einem KGV von 21,3 führen würde, so die aktuelle Bewertung. Das ist im Vergleich recht teuer.

Wenig verwunderlich daher die Bewertung durch Analysten lt. Marketscreener: Der Durchschnitt der Schätzungen liegt bei einem Wert von 43,40. Das Kursziel ist also massiv gefallen, noch vor Wochen lag es bei 49 Euro. Das wären ausgehend vom aktuellen Kurs Verluste in Höhe von mehr als -21,60 %. Die Aktie schwächelt aus der Wahrnehmung von Analysten also deutlich!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Uniper-Analyse von 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Uniper jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Uniper Aktie

Uniper: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...