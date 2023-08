Uniper bereitet Quartalsbilanz vor: Aktionäre erwarten Rückgang trotz positiver Trends

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ARTIKEL:

In 60 Tagen wird das Unternehmen Uniper, mit Sitz in Düsseldorf, Germany, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Doch was erwartet Aktionäre und wie entwickelt sich die Uniper Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Spannung steigt, denn in nur noch 60 Tagen wird die Uniper Aktie ihre neue Quartalsbilanz präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 51,31 Mrd. EUR ist sie ein interessantes Investment. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Aktuell gehen die Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal des Jahres 2022 hatte Uniper einen Umsatz von beeindruckenden 93,97 Mrd. EUR erwirtschaftet. Jetzt wird erwartet, dass dieser um gerade einmal -0,00 Prozent auf 0,00 EUR sinken wird.

Auch der bisherige...