Uniper beantragt Ausweitung der KfW-Kreditlinie - 9 Milliarden Euro ausgeschöpft

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Liquiditätsbedarf beim Energiekonzern Uniper weitet sich angesichts steigender Gaspreise und zunehmender Gas-Lieferbeschränkungen aus. Zur weiteren Stabilisierung habe der Konzern eine Erhöhung der KfW-Kreditfazilität um 4 Milliarden Euro beantragt, teilte Uniper am Montagmittag in Düsseldorf mitteilte. Mit heute erhaltenen 2 Milliarden Euro sei der bestehende Kreditrahmen von bislang 9 Milliarden Euro der staatlichen KfW-Bank vollständig ausgeschöpft. Die Uniper-Aktie fiel daraufhin in Richtung ihres Tagestiefs.

Uniper hatte im Juli staatliche Hilfen beantragt und sie zwei Wochen später zugesichert bekommen. Die KfW-Kreditlinie ist Teil des Rettungspakets. Der Düsseldorfer Konzern muss wegen der Drosselung der russischen Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Gas am Markt teurer einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Das führt zu Liquiditätsproblemen. Der Konzern spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert über 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen./lew/stk