Uniper: Reicht das für Alarm?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Uniper wird vor der neuen Woche unter Druck geraten. Denn noch am Freitag gab der Kurs erneut massiv ab und konnte sich nicht mehr über der Marke von 60 Euro halten. Das signalisiert am Markt höchstes Misstrauen, denn die Aktie wird im Laufe der Woche mit dem Minus von -12 % nicht zufällig so unter Druck geraten sein. Vielmehr bestätigt sich, was Analysten schon seit einiger [...] Hier weiterlesen