Uniper Quartalsergebnisse: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg - Analyse der Marktaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper, ein Energieunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf, wird in 93 Tagen seine Quartalsergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Uniper-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 42,65 Mrd. EUR ist die Uniper-Aktie weit verbreitet und daher werden die neuen Quartalszahlen mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Nach den Datenanalysen derzeitiger Prognosen rechnen Analystenhäuser mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Uniper einen Umsatz von 60,82 Mrd. EUR, während nun ein Sprung auf 198,47 Mrd. EUR (+226,33 Prozent) erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich entsprechend ändern und voraussichtlich um +103,10 Prozent auf 43,32 Mrd. EUR steigen.

Im Jahresvergleich sind Analysten eher optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +226,33 Prozent steigen bzw.fallen und der Gewinn um +103,10 Prozent auf -9,38 Mrd.EUR ansteigen.Falls es zu Änderungen kommt,wird bei dem Verlust pro Aktie von -19 ,66 Euro,auf Jahressicht geändert.

Der Aktienkurs von Uniper hat sich in den letzten 30 Tagen um -11 ,50% verändert.Daher nehmen einige Aktionäre nicht vorab an den Schätzungen der Quartalszahlen teil.

Die Analysten geben auf Sicht von 12 Monaten eine Einschätzung zum Aktienkurs ab. Unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses wird erwartet, dass die Aktie bei 2,20 EUR stehen wird, was einem Verlust von -51,37% entspricht.Wer also jetzt noch einsteigen möchte,muss mit einem möglichen Verlust von -51.37 % in den nächsten 12 Monaten rechnen.

In Bezug auf die Charttechnik ist kurzfristig mit einem Widerstand bei Uniper zu rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Uniper-Analyse von 13.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Uniper jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Uniper Aktie

Uniper: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...