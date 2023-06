Uniper: Mittelfristiges Kursziel bei 2,29 EUR -57,42% von derzeitiger Bewertung entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper verlor gestern am Finanzmarkt -2,18%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch ein positives Ergebnis von +4,59%. Momentan sind sich Bankanalysten einig und geben als mittelfristiges Kursziel 2,29 EUR an. Dies entspricht einer Abweichung von -57,42%, was Investoren eine lukrative Chance bietet.

• Unipers gestriges Ergebnis: -2,18%

• 3 Experten halten die Aktie für neutral

• 7 Analysten empfehlen einen Verkauf; 5 Experte(n) raten dazu sofort zu verkaufen

• Guru-Rating bleibt gleich mit einem Wert von 1,87

Obwohl einige Analysten nicht dieser Einschätzung teilen und eher skeptisch bleiben (Verkauf), so gibt es aktuell keine optimistischen Stimmen mehr. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nach wie vor bei einem Wert von 1,87.