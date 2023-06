Uniper: Kursziel von 2,29 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen um -6,58% an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch eine positive Entwicklung von +3,02% verbuchen. Trotzdem sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 2,29 EUR – was einem möglichen Risiko von -60,46% entspricht.

• Uniper stieg am 08.06.2023 um +3,02%

• Mittelfristiges Kursziel der Aktie liegt bei 2,29 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,87

Während drei Experten die Meinung “halten” vertreten und fünf weitere sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen würden, teilen sieben Analysten noch immer die Einschätzung einer “Verkaufs”-Empfehlung für die Uniper-Aktie.

Eins steht fest: Die Stimmung ist eindeutig nicht positiv gestimmt und das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese negative Tendenz mit dem selben...