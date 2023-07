Uniper: Kursziel von 2,29 EUR deutlich unter dem aktuellen Wert

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper bleibt nach Ansicht der Analysten weiterhin unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,29 EUR und liegt damit um -55,93% unter dem aktuellen Wert.

• Am 04.07.2023 legte die Uniper-Aktie um +2,20% zu

• Das Kursziel von Uniper beträgt 2,29 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 1,86

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Uniper ein Plus von +2,20%. Innerhalb einer Woche belief sich das Wachstum auf insgesamt +3,30%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Dennoch bleiben einige Analysten skeptisch hinsichtlich des wahren Potenzials der Aktie mit einem mittelfristigen Kursziel bei lediglich 2,29 EUR – eine mögliche Absenkung um -55,93%.

Aktuell halten drei Experten ein “Halten”, während sechs weitere die Empfehlung zum Verkauf aussprechen. Für fünf Experten ist es sogar an der...