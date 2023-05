Uniper: Kursziel von 2,19 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper entwickelt sich am Markt positiv und erzielt in den letzten fünf Handelstagen eine Rendite von +15,44%. Am gestrigen Tag legt sie um weitere +9,38% zu. Inzwischen liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 2,19 EUR – das wäre ein Potential von -52,69 %.

Obwohl die jüngste Entwicklung optimistisch aussieht, sind nicht alle Experten derselben Meinung. Drei Analysten halten sich weitgehend neutral und acht weitere bewerten die Aktie als Verkauf. Fünf Experten gehen sogar so weit zu sagen: “Sofort verkaufen!”. Das Guru-Rating für Uniper hat sich jedoch seit letzter Woche nicht geändert und bleibt mit einem Wert von 1,88 bestehen.