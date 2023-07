Uniper: Kursziel von 2,04 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die gestrige Handelssitzung brachte für die Uniper-Aktie eine positive Entwicklung von +0,95%. In der vergangenen Woche ergab sich jedoch ein leichter Rückgang um -0,12%, was auf einen neutralen Trend hindeutet. Laut Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 2,04 EUR und somit ein Verlustrisiko in Höhe von -59,83%.

• Gestern erholte sich die Uniper-Aktie um +0,95%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,04 EUR

• Die Mehrheit der Analysten stuft das Unternehmen als “Verkauf” oder “Halten” ein

Während drei Experten eine neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen haben (“halten”), sind sechs weitere davon überzeugt, dass Anleger ihre Anteile verkaufen sollten. Fünf Analysten empfehlen sogar den unverzüglichen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt mit einem Wert von 1.86 gleichbleibend...