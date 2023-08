Uniper: Kursziel von 1,89 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die gestrige Kursentwicklung der Uniper Aktie am Finanzmarkt betrug +1,45%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -5,81% summiert. Die Meinung der Bankanalysten ist weitgehend einheitlich – das mittelfristige Kursziel von Uniper liegt bei 1,89 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, eröffnet sich Investoren ein Verlustrisiko in Höhe von -69,95%.

• Uniper hatte eine Kursentwicklung von +1,45% am 09.08.2023

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 1,89 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,86

Obwohl einige Experten neutral sind und drei Experten die Bewertung “halten” vergeben haben (mit einer pessimistischen Einschätzung), empfehlen sechs Analysten den Verkauf der Aktie und fünf weitere sehen dringenden Handlungsbedarf.

Das Guru-Rating war zuvor als “Guru-Rating ALT” gelistet worden.