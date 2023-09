Uniper: Kursziel von 1,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,89 EUR und würde somit eine Abweichung vom aktuellen Kurs um -63,00% bedeuten.

• Am 29.09.2023 stieg die Aktie um +3,00%

• Guru-Rating beträgt nun 1,86 nach zuvor ebenfalls 1,86

• Von insgesamt 14 analysierten Experten empfehlen nur noch drei das Halten der Aktie

Am gestrigen Dienstag verzeichnete Uniper einen Anstieg um +3,00%. Die vergangenen fünf Handelstage weisen jedoch ein negatives Ergebnis in Höhe von -1,84% auf und deuten auf pessimistische Tendenzen am Markt hin.

Das durchschnittliche Kursziel für Uniper liegt aktuell bei 1,89 EUR. Dies bedeutet aus Sicht der Bankanalysten ein erhebliches Risiko für Investoren in Höhe von -63%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten dieser Einschätzung zu.

Während...