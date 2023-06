Uniper: Kursziel bei 2,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Nach Ansicht von Analysten ist derzeit die Uniper-Aktie nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 2,29 EUR, was einem Abwärtsrisiko von -56,69% entspricht.

• Uniper erreichte am 16.06.2023 ein Plus von +4,38%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,87

Am gestrigen Tag konnte Uniper eine positive Entwicklung verzeichnen und erzielte einen Anstieg um +4,38%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche insgesamt so ergibt sich ein Minus von -8,73%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Ob diese Entwicklung durch Bankanalysten vorhergesehen wurde ist fraglich. Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Uniper auf 2,29 EUR geschätzt und deutet somit auf ein beträchtliches Abwärtsrisiko hin. Dieser Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten nach der...