Uniper: Kursziel bei 2,29 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Uniper am Finanzmarkt betrug +12,96%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage ergaben eine Abnahme von -24,73%, was auf eine pessimistische Marktsituation hindeutet. Nach Ansicht der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Uniper bei 2,29 EUR und eröffnet Investoren ein potenzielles Risiko in Höhe von -61,37%. Dem Guru-Rating zufolge bleibt die Bewertung mit 1,87 unverändert.

