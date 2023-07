Uniper: Kursziel bei 2,04 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Abnahme von -0,82% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend mit +0,56% aufgebaut. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre mittelfristige Kursziel derzeit bei 2,04 EUR liegt – was einem potentiellen Verlust für Investoren von -59,76% entsprechen würde. Allerdings gibt es auch Expertenstimmen die optimistischer gestimmt sind.

• Uniper hatte gestern einen Rückgang um -0,82%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 2,04 EUR

• Es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Analysten – viele empfehlen jedoch “Verkauf” oder “halten”

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Punktzahl von 1.86