Uniper: Kursziel bei 2,04 EUR - Ist die Aktie unterbewertet?

Unipers Aktienkurs legte gestern um +0,32% zu. Die vergangenen fünf Handelstage waren jedoch geprägt von einem Abwärtstrend (-1,25%). An der Börse scheint die Stimmung pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Uniper bei 2,04 EUR. Dies ergibt ein potenzielles Kursrisiko von -59,51%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Das Guru-Rating für Uniper bleibt unverändert bei 1,86 und zeigt somit kein positives Signal. Aus Sicht der Experten ist die Aktie eine Halteposition (3 Experten) oder sogar ein Verkauf (6 Analysten). Nur 5 Experten empfehlen den sofortigen Verkauf.

Fazit: Unipers aktueller Wert lässt Raum für Spekulation auf Über- oder Unterbewertung. Das Unternehmen steht also vor Herausforderungen in Bezug auf seine Performance am...