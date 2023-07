Uniper: Kursziel bei 2,04 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die gestrige Kursentwicklung von Uniper betrug -0,47% und summierte sich damit auf eine Woche mit einem Rückgang von -0,82%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral. Allerdings sind die Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel von Uniper liegt aktuell bei 2,04 EUR und damit um beachtliche -59,83% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 13.07.2023 verlor die Aktie knapp ein halbes Prozent an Wert

• Mittelfristiges Kursziel für Uniper: 2,04 EUR

• Neutraler Trend am Markt trotz deutlicher Unterbewertung laut Analysten

Trotz des neutralen Trends haben sechs Bankanalysten immer noch den Verkauf der Aktie empfohlen. Fünf weitere Experten sahen sogar einen sofortigen Verkaufsbedarf. Lediglich drei Analysten waren unentschlossen und raten zur Vorsicht (“halten”). Kein einziger Experte zeigte sich optimistisch...