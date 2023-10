Uniper: Kursziel bei 2,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Nach Ansicht von Analysten ist die Uniper-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um -60,56% unter dem aktuellen Stand.

• Am 06.10.2023 fiel die Uniper Aktie um -0,31%

• Das mittelfristige Kursziel für Uniper beträgt 2,04 EUR

• Das Guru-Rating von Uniper bleibt unverändert bei 1,87

Am gestrigen Tag verzeichnete die Uniper-Aktie einen Rückgang am Finanzmarkt (-0,31%). Insgesamt stieg sie jedoch in den letzten fünf Handelstagen (+1,09%) an und zeigte damit ein positives Signal.

Obgleich das Interesse der Analysten auf eine solche Entwicklung gerichtet war oder nicht – gibt es klare Signale.

Momentan beträgt das mittelfristige Kursziel für eine Aktie von Uniper laut Bankanalysten durchschnittlich 2,04 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen könnte dies einem Verlust von -60,56% entsprechen. Allerdings teilen nicht...