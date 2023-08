Uniper: Kursziel bei 1,89 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper ist nach Einschätzung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 1,89 EUR, was einem Potenzial von -71,47% entspricht.

• Uniper legt am 03.08.2023 um +0,09% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,86

• Anzahl der Verkaufsempfehlungen überwiegt mit 6 Analysten

Insgesamt bewerten sechs Experten die Aktie als “Verkauf” und fünf weitere empfehlen einen sofortigen Verkauf. Drei Analysten raten dazu die Aktie zu halten und kein einziger gibt eine Kaufempfehlung ab.

Am gestrigen Handelstag konnte Uniper ein Plus von +0,09% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +18,88%. Trotz des positiven Trends teilen jedoch nicht alle Experten die Meinung der optimistischen Marktteilnehmer.

