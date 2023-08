Uniper: Kursziel bei 1,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper-Aktien sind laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um -69,66% vom aktuellen Wert entfernt.

• Uniper verzeichnete am 11.08.2023 eine Veränderung von -0,06%

• Das mittelfristige Kursziel von Uniper beträgt 1,89 EUR

• Das Guru-Rating von Uniper bleibt unverändert bei 1,86

Gestern hatte die Aktie von Uniper an den Finanzmärkten eine Performance von -0,06%. Insgesamt wuchs sie in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,96%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Die Frage ist jedoch: Hätten Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet? Die Stimmung ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 1,89 EUR.

Im Durchschnitt glauben Bankanalysten daran und prognostizieren damit einen möglichen Gewinn in Höhe von -69,66%. Einige Analysten teilen diese...