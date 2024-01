Uniper: Hoffnung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Es gibt offenbar Hoffnung für die Aktie von Uniper. So jedenfalls ist der Eindruck am Dienstag gewesen. Die Aktie konnte sich um kräftige 7,5 % aufwärts schieben. Am Ende jedoch hilft das noch nicht massiv. Denn der Titel notiert zwar bei 62,45 Euro, wird damit aber noch immer nicht im Aufwärtstrend geführt. Das Jahr 2024 wird nach Meinung von Analysten für die Aktie von Uniper deutlich schwieriger als [...] Hier weiterlesen