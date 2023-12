Uniper: Glatte Enttäuschung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uniper sammelt derzeit an den Börsen unter Analysten, aber auch bei Investoren, keine Punkte. Der Titel hat am Freitag noch einmal -3,8 % abgegeben. Die Notierungen verloren damit innerhalb einer Woche sage und schreibe über -24 %. Das ist schon fast rekordverdächtig. Denn wirtschaftlich, das operative Geschäft betreffend, ist eigentlich gar nichts passiert. Dafür ging es hinter den Kulissen hoch her.

Vor kurzem: Der Kapitalschnitt

Vor [...] Hier weiterlesen