Uniper: Experten sehen Kursziel bei 2,19 EUR - Potenzial von -43,26%

Am 19.05.2023 sank die Aktie von Uniper um weitere 0,49%. In den letzten fünf Handelstagen verlor sie insgesamt 2,25% an Wert. Die Stimmung am Markt ist entsprechend negativ.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Uniper bei 2,19 EUR und somit deutlich unter dem aktuellen Niveau. Ein mögliches Minuspotenzial von -43,26% sollte Investoren bewusst sein. Allerdings sind sich nicht alle Experten einig in dieser Einschätzung.

Während drei Analysten die Bewertung “halten” vergeben haben und somit neutral eingestellt sind, empfehlen acht weitere Experten derzeit den Verkauf der Aktien von Uniper – fünf sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt nun bei 1,88 nach zuvor ebenfalls schon erreichten 1,88 Punkten und bestätigt damit erneut die negative Grundtendenz des Marktes gegenüber der Aktie von...