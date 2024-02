Uniper: Doch noch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper zieht oder zog wieder aufwärts. Die Aktie legte am Dienstag gleich gut 3 % zu. Der Hintergrund dürfte die Nachricht aus der Regierung sein. Die hat sich in den Spitzen am Montag darauf geeinigt, welche Strategie der Energie-Umstieg nun beinhalten wird. Es sollen Gaskraftwerke gebaut werden. Die Stimmung rund um Uniper ist jedenfalls recht gut. Das Unternehmen wird nun wieder auf die Marke von 60 Euro zulaufen.

Uniper: Die nächste Chance

Das Unternehmen hatte bei Analysten bis dato einen schweren Stand. Die gehen davon aus, der Kurs könnte auf bis zu 47 Euro fallen. Nun stellt sich die Frage, ob die Analysten sich der etwas besseren Stimmung noch einmal anpassen werden. Die Aussichten sind jedenfalls nun etwas besser geworden. Im laufenden Jahr liegt die Aktie zudem jetzt wieder im grünen Bereich – die Stimmung steigt auch deshalb.

